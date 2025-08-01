Trump diz que Lula pode falar com ele "quando quiser"

Trump afirmou que há possibilidade de conversar com Lula. Brendan SMIALOWSKI/Evaristo SA / AFP

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, disse que Luiz Inácio Lula da Silva pode falar com ele "quando quiser". A declaração foi dada a jornalistas nesta sexta-feira (1º), na Casa Branca.

— Ele pode falar comigo quando quiser — disse Trump em resposta à Raquel Raquel Krähenbühl, da TV Globo.

Trump também disse que as tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros exportados aos EUA foram aplicadas porque "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada".

O presidente americano disse ainda que, apesar das divergências, "ama o povo do Brasil". Ele evitou antecipar qualquer medida:

— Vamos ver o que acontece — afirmou.

Trump falou com jornalistas no jardim da Casa Branca nesta sexta-feira (1º). Jim WATSON / AFP

Receio

Em meio às pressões para que Lula entre em contato com o norte-americano e discuta o tarifaço, integrantes do governo Lula vinham enfatizando que a organização de uma conversa entre os dois presidentes era complexa e não poderia ocorrer de "improviso".



Como mostrou o Estadão, Lula cogita ligar para Trump, mas queria antes ter a certeza de que o americano iria atender a ligação e focar em comércio na conversa — ou seja, o petista não vai dar margem a negociar assuntos institucionais e de soberania.



Há receio no Palácio do Planalto de que ele seja submetido a algum tipo de constrangimento político ou humilhação, mesmo por telefone ou videochamada.

Taxação

Na quarta-feira (30), Trump assinou a ordem que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. O decreto começa a valer em 6 de agosto.

A lista de itens taxados inclui 694 exceções, como suco de laranja, aviões, castanha, minério de ferro, petróleo, carvão, óleos, madeira e celulose.

Aço e alumínio não constam na lista, porque já haviam sido taxados em 50% com origem de todos os países.

Por outro lado, café, cacau, carne e frutas devem ser tarifados. O decreto passa a valer a partir de 6 de agosto.

"Disposto a negociar"

Em nota publicada na noite de quarta-feira, após anúncio da assinatura do decreto, Lula disse que "o Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos, mas não abrirá mão dos instrumentos de defesa do país previstos em sua legislação".