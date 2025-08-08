Egito e Catar trabalham em plano para libertar todos os reféns em troca de cessar-fogo em Gaza

Mediadores do Egito e do Catar estão elaborando um novo plano que prevê a libertação de todos os reféns, vivos e mortos, de uma só vez, em troca do fim da guerra em Gaza e da retirada das forças israelenses da Faixa, segundo dois funcionários árabes ouvidos pela Associated Press sob condição de anonimato, devido à sensibilidade das negociações. Um deles está diretamente envolvido nas deliberações, e o outro foi informado sobre os esforços.

As negociações contam com o apoio de grandes monarquias árabes do Golfo, afirmam as fontes, já que esses países estão preocupados com uma possível desestabilização regional caso o governo de Israel leve adiante uma reocupação total de Gaza, duas décadas após sua retirada unilateral da região.

O plano, que ainda não foi finalizado, tenta lidar com a questão delicada do destino das armas do Hamas: Israel quer o desarmamento completo do grupo, o que o Hamas rejeita. O funcionário diretamente envolvido nas conversas afirma que está sendo discutido um "congelamento de armas", no qual o Hamas manteria seus armamentos, mas não os utilizaria. O plano também prevê que o grupo renuncie ao poder em Gaza.

Segundo ele, uma comissão palestino-árabe administraria Gaza e supervisionaria os esforços de reconstrução até a criação de um governo palestino, com uma nova força policial treinada por dois aliados dos EUA no Oriente Médio, que assumiria o controle da Faixa. Ainda não está claro qual seria o papel da Autoridade Palestina, apoiada pelo Ocidente.

O segundo funcionário afirma que um influente país do Golfo está apoiando as negociações entre egípcios e catarianos. Um alto funcionário do Hamas, que falou sob anonimato por não estar autorizado a falar com a imprensa, disse que a liderança do grupo está ciente dos esforços dos mediadores árabes para retomar as conversas sobre o cessar-fogo, mas ainda não recebeu detalhes. Fonte: Associated Press.