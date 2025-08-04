Duas agências da ONU anunciam plano contra ameaças ao correio aéreo

Duas agências da ONU anunciaram, nesta segunda-feira (4), a implementação de um novo "plano de ação" para enfrentar "ameaças" e atos maliciosos dirigidos ao correio aéreo mundial.

"Nos últimos 12 anos, vimos atores mais sofisticados que buscam provocar interrupções na cadeia de abastecimento", explicou à AFP Sonia Hifdi, chefe de segurança aérea na Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO, na sigla em inglês), citando "incidentes reportados na imprensa, particularmente na região europeia".

Diante desta ameaça "permanente", a União Postal Universal (UPU), a agência das Nações Unidas com sede em Genebra, na Suíça, que coordena o sistema postal mundial, e a ICAO anunciaram um "plano de ação que durará vários anos", com o objetivo de "garantir que todas as vulnerabilidades possam ser corrigidas".

Em julho de 2024, pacotes que continham artefatos incendiários foram encontrados, entre outros locais, nos depósitos do grupo logístico DHL na Alemanha e no Reino Unido, onde pegaram fogo.

Tanto Reino Unido como Alemanha e Polônia acusaram abertamente Moscou de estar por trás destes casos, alegações que o Kremlin considerou infundadas.

Os novos protocolos integrarão sistemas avançados de raios X e equipamentos de detecção de explosivos nas operações de carga das instalações postais de todo o mundo.

"Também planejamos capacitar todo o pessoal da cadeia de suprimento postal", com ênfase nos procedimentos de detecção e resposta a ameaças, disse Hifdi.

Além disso, o intercâmbio de dados entre as autoridades postais e aeronáuticas será reforçado para melhorar a cadeia de entregas.