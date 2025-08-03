Drones ucranianos provocam incêndio em depósito de petróleo na Rússia

Um ataque de drones ucranianos provocou um incêndio, que não deixou vítimas, em um depósito de petróleo em Sochi, uma cidade costeira no sudoeste da Rússia conhecida pelos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, informaram as autoridades locais neste domingo (3).

A Ucrânia ataca regularmente instalações russas de petróleo e gás em resposta a ataques em seu próprio território desde o início da grande ofensiva russa, em fevereiro de 2022.

"Sochi sofreu um ataque de drones do regime de Kiev esta noite", disse o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, no Telegram.

Os destroços de um drone atingiram um "depósito de produtos petrolíferos, o que provocou um incêndio", acrescentou.

O prefeito de Sochi, Andrei Proshunin, anunciou durante a tarde que o incêndio no depósito de petróleo havia sido controlado.

De acordo com as autoridades regionais, uma mulher ficou ferida, mas está "fora de perigo".

Os ataques a Sochi, localizada a mais de 500 km da frente de batalha ucraniana, são raros em comparação com outras cidades russas.

No final de julho, no entanto, ataques de drones ucranianos mataram duas pessoas, de acordo com as autoridades locais.

Kiev ainda não se pronunciou sobre o incêndio, que começou durante a madrugada.

Do lado ucraniano, os ataques noturnos causaram uma morte e deixaram vários feridos no sul e no nordeste, segundo as autoridades.

Um homem morreu neste domingo em Kherson, uma grande cidade do sul, quando as forças russas bombardearam a ponte Ostrivsky, que liga o centro da cidade aos bairros próximos às posições russas, onde ainda vivem quase 1.800 pessoas.

De acordo com o governador regional, Oleksander Prokudin, embora a ponte tenha sido danificada, ainda é "possível" circular por ela.

Além disso, sete pessoas foram feridas por um míssil em um bairro residencial em Nikolayev, no sul do país, e outras três na região de Kharkiv, no nordeste.