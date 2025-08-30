Donald Trump é visto em campo de golfe nos Estados Unidos após boatos de morte; entenda

Presidente foi visto na companhia da neta, rumo a um campo de golfe em Virgínia, nos EUA. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi visto neste sábado (30) saindo da Casa Branca em direção ao campo de golfe Trump National, em Sterling, Virginia. No começo desta manhã, começaram a circular boatos de que o norte-americano estaria morto, o que não é verdade.

Informações sobre uma possível morte do presidente americano ganharam força nas redes sociais quando os internautas associaram a agenda vazia de Trump ao fato de a bandeira dos Estados Unidos estar a meio-mastro na Casa Branca na última terça-feira (26), data do seu último posicionamento político.

A bandeira naquele estado, porém, é em função de uma determinação do próprio Trump, devido ao ataque realizado em Minneapolis, em que um atirador abriu fogo em uma igreja em Minneapolis, nos Estados Unidos, matando 2 crianças e ferindo outras 17 pessoas.

Antes, ainda na segunda-feira (25), circulavam boatos de que Trump estaria com algum problema de saúde. Isso porque o presidente norte-americano exibiu, novamente um hematoma na mão direita, durante um evento oficial na Casa Branca.

Apesar de tentar escondê-la, a imprensa norte-americana captou a mancha escurecida, parcialmente camuflada com maquiagem.