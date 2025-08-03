Dois mortos na Síria em violência entre comunidades apesar do cessar-fogo

Duas pessoas morreram neste domingo no reinício dos confrontos na província de Sweida, no sul da Síria, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 20 de julho após a onda de violência entre comunidades, segundo uma ONG.

A região de Sweida, de maioria drusa, foi cenário de confrontos entre esta minoria esotérica derivada de um ramo do xiismo e beduínos sunitas, antes da ampliação dos combates com a intervenção das forças governamentais e combatentes tribais que auxiliaram os beduínos.

O cessar-fogo acabou com uma semana de confrontos - que deixaram mais de 1.400 mortos, em sua maioria drusos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) -, mas a situação continua tensa e o acesso à província é difícil.

"Um membro das forças de segurança morreu e sete ficaram feridos em confrontos com facções locais no eixo de Tal Hadid, no oeste da província de Sweida", afirmou o OSDH.

Algumas horas antes, segundo a ONG, "um membro das facções locais, natural de Sweida", foi assassinado em Tal Hadid, "um ponto estratégico elevado" no oeste da província.

O OSDH também indicou que os combates foram retomados ao redor da cidade de Thaala "após lançamentos de foguetes e armas pesadas procedentes de zonas controladas pelas forças governamentais".