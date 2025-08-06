Disney eleva previsão de lucros por resultados no streaming

A Disney elevou nesta quarta-feira (6) sua previsão de lucros anuais após os resultados positivos do terceiro trimestre de seu ano fiscal, impulsionados pelo aumento de assinantes em suas plataformas de streaming e pelo dinamismo de seus parques de diversões.

Entre abril e final de junho, a gigante americana do entretenimento somou 1,8 milhão de inscrições (+1% em três meses) à sua plataforma de streaming Disney+, que agora conta com 128 milhões de assinantes.

Se forem incluídos os assinantes de sua plataforma Hulu, a companhia alcança a marca de 183 milhões, indicou em um comunicado.

No total, durante este período, as receitas de streaming aumentaram 6%, atingindo 6,2 bilhões de dólares (34,1 bilhões de reais na cotação atual).

No mesmo período, a receita da Disney aumentou 2% em relação ao ano anterior, atingindo 23,6 bilhões de dólares (130 bilhões de reais na cotação atual), em linha com o consenso dos analistas consultados pela Bloomberg.

Por sua vez, o lucro líquido ascendeu a 5,3 bilhões de dólares, contra 2,6 bilhões (29,2 e 14,3 bilhões de reais na cotação atual) no ano anterior, graças a uma importante vantagem fiscal.

Além do streaming, o grupo de Burbank (Califórnia) também foi impulsionado por seus parques de diversões e cruzeiros, cujas receitas aumentaram 8% em um ano, atingindo 9,1 bilhões de dólares (50,1 bilhões de reais na cotação atual).

