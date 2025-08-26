Diretora do Banco Central Americano diz que demissão anunciada por Trump é ilegal e que não deixará o cargo

Lisa Cook é acusada por Donald Trump de fraude hipotecária. SAUL LOEB,ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Lisa Cook, demitida na segunda-feira (25) por Donald Trump, está se recusando a deixar o cargo e afirma que Donald Trump não tem poder para demiti-la. As informações são do g1.

Por meio de seu advogado, Abbe David Lowell, Lisa afirmou que não há motivos legais para sua demissão e que não irá renunciar.

— O presidente Trump alegou ter me demitido "por justa causa'' quando não há justa causa prevista em lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo. Não vou renunciar. Continuarei a cumprir meus deveres para ajudar a economia americana, como venho fazendo desde 2022 — afirmou

Lowell também se manifestou, afirmando que ele e a cliente tomarão "todas as medidas necessárias para impedir a tentativa de ação ilegal de Trump".

A demissão de Lisa foi anunciada em uma carta direcionada a ela, nas redes sociais de Donald Trump. No documento, o presidente norte-americano a acusa de fraude hipotecária.

"Determinei que há causas suficientes para removê-la do cargo", escreveu.

Apesar de ser legalmente contestável, o republicano afirmou que a medida passa a ter efeito imediato.

Denúncia criminal

Um presidente geralmente tem poderes limitados para destituir autoridades do banco central dos EUA. Uma decisão recente da Suprema Corte sugeriu que os membros do Fed só podem ser demitidos por uma "causa" justificada, o que pode ser interpretado como a prática de uma infração.

O líder republicano apontou para uma denúncia criminal datada de 15 de agosto, feita pelo diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA, na sigla em inglês), um aliado de Trump, ao procurador-geral dos EUA, para anunciar que Lisa seria demitida.

Segundo Trump, a denúncia apresentou "razão suficiente" para acreditar que Lisa pode ter feito "declarações falsas" em um ou mais financiamentos hipotecários.