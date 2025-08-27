Diretor-geral da AIEA recebe ameaças e ganha proteção policial especial

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, está recebendo proteção policial especial da unidade Cobra da Áustria após uma ameaça, reconheceu a organização nesta quarta-feira, 27. A unidade de elite, sob o Ministério Federal do Interior da Áustria, lida principalmente com operações antiterrorismo, resgates de reféns e respostas a tiroteios em massa.

"Podemos confirmar que a Áustria forneceu uma unidade Cobra, mas não podemos confirmar de onde veio a ameaça específica", disse o porta-voz da AIEA, Fredrik Dahl.

A proteção para Grossi ocorre em meio ao aumento das tensões sobre o programa nuclear do Irã. França, Alemanha e Reino Unido parecem prontos para declarar o "snapback" - a reimplementação das sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Irã devido à não permissão de inspeções da AIEA e outras preocupações. O Irã tem até 31 de agosto para resolver essas questões.