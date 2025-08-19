Diplomatas de Israel e Síria se reuniram em Paris para discutir "desescalada"

O ministro sírio das Relações Exteriores, Asaad Al Shaibani, se reuniu nesta terça-feira (19) com uma delegação israelense em Paris para discutir sobre a "desescalada" entre os dois países vizinhos, com vistas a reforçar a "estabilidade na região", anunciou a agência oficial síria Sana.

As discussões trataram de "um certo número de temas relacionados com o reforço da estabilidade na região e no sul da Síria", bem como da "desescalada e da não interferência nos assuntos internos sírios".

As delegações de ambos os países abordaram a "vigilância do cessar-fogo" na região de maioria drusa de Sueida, onde violências intercomunitárias causaram mais de 1.400 mortos, segundo uma ONG, e provocaram a intervenção de Israel.

As conversas também trataram da questão de um retorno ao acordo de 1974 entre os dois países, pelo qual foi criada uma zona de distensão.

"Essas discussões são realizadas sob mediação americana, no âmbito dos esforços diplomáticos para reforçar a segurança e a estabilidade na Síria e preservar a unidade e a integridade de seu território", acrescentou a agência síria.