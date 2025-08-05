Dinamarca quer retirar estátua de sereia considerada 'pornográfica' de Copenhague

A Agência Dinamarquesa para Palácios e Cultura quer remover a estátua Den Store Havfrue (Grande Sereia, em português), do Forte Dragør, parte das antigas fortificações marítimas de Copenhague. As informações são da Euronews, que cita veículos locais. A decisão teria sido tomada porque a estátua não "se enquadra no ambiente histórico-cultural" do local.

A estátua provocou um debate na imprensa dinamarquesa. Crítico de arte do jornal Politiken, Mathias Kryger classificou a estátua como "feia e pornográfica". A repórter Sørine Gotfredsen, do jornal Berlingske, disse que muita gente considera a estátua "vulgar, pouco poética e indesejável".

A Euronews aponta que a estátua também tem defensores: o político local Paw Karslund afirmou que "o argumento de que a estátua é feia e pornográfica é demasiado primitivo" e que "não devíamos ter tanto medo de um par de seios".

A Grande Sereia, que tem 14 toneladas de granito, foi erguida em 2006 no Píer de Langelinie, em Copenhague, perto da estátua da Pequena Sereia, representação do personagem do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen e famosa atração turística da cidade.

Mas a Grande Sereia foi removida dali em 2018 e transferida para o Forte Dragør, a cerca de 15 quilômetros da capital dinamarquesa, supostamente após críticas de moradores.

Ainda segundo a Euronews, o homem que encomendou a estátua, Peter Bech, afirmou que as críticas são "pura bobagem" e que a estátua atrai visitantes. Ele disse ainda que "a sereia tem proporções completamente normais em relação ao seu tamanho".