Dezenas são mortos em busca de ajuda em Gaza; Israel estuda mais ações militares

Pelo menos 38 palestinos foram mortos nesta quarta-feira, 6, na Faixa de Gaza enquanto buscavam ajuda de comboios das Nações Unidas e locais administrados por uma empresa americana apoiada por Israel, de acordo com autoridades de saúde locais. As forças armadas israelenses afirmaram ter disparado tiros de advertência quando multidões se aproximaram de suas tropas.

Outras 25 pessoas, incluindo várias mulheres e crianças, foram mortas em ataques aéreos israelenses, segundo hospitais locais em Gaza. O exército afirmou que tem como alvo apenas militantes do Hamas.