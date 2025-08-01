Desmatamento na Colômbia aumentou 43% entre 2023 e 2024, diz relatório estatal

O desmatamento na Colômbia aumentou 43% entre 2023 e 2024, com um forte crescimento na Amazônia e sob a pressão dos grupos criminosos que controlam vastos territórios florestais, segundo um relatório do governo divulgado nesta sexta-feira (1º).

O total de hectares desmatados em 2024 foi de 113.608, uma superfície similar a de Vancouver, segundo o relatório anual de monitoramento de florestas do Ministério do Ambiente. A região mais afetada foi a Amazônia, cuja perda foi 74% maior em relação ao ano anterior.

O presidente Gustavo Petro promove uma agenda de proteção da biodiversidade, apesar da crescente pressão dos grupos armados, que obtêm receitas milionárias com a extração ilegal de recursos naturais e da pecuária extensiva em áreas remotas da Colômbia com escassa presença do Estado.

Apesar do aumento no último relatório, o número de 2024 é o segundo mais baixo desde que os registros começaram. O ano com menor nível de desmatamento foi 2023, com 79.256 hectares afetados.

"O ator principal no desmatamento é a luta armada", disse, nesta sexta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Lena Estrada, durante a apresentação do relatório. "Se conseguimos desescalar a guerra na qual estamos, também conseguimos desescalar o desmatamento", acrescentou.