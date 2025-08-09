Designer que criou sandálias com Adidas admite apropriação de nome de estado mexicano

O designer Willy Chavarria lamentou, neste sábado (9), que as sandálias que criou em conjunto com a Adidas, tenham se "apropriado do nome" do estado mexicano de Oaxaca (sul), depois que o governo deste país os acusou de apropriação cultural.

Autoridades locais haviam denunciado que o modelo Oaxaca Slip-On, elaborado pelo designer americano de origem mexicana Willy Chavarria e a marca de produtos esportivos, imita um desenho tradicional desta região sem autorização de seus criadores autênticos.

"Lamento profundamente que este desenho tenha se apropriado do nome e não tenha sido desenvolvido em associação direta e significativa da comunidade de Oaxaca", disse o artista em declaração enviada à AFP.

Chavarria reconheceu que o lançamento das sandálias "não está à altura do respeito e do enfoque colaborativo" que merece a comunidade de Villa Hidalgo Yalalag, berço do desenho original, segundo o governo de Oaxaca.

O povo de Yalalag "se viu plagiado e (...) sofreu esta apropriação cultural", afirmou, nesta sexta-feira, a vice-secretária federal de Desenvolvimento Cultural, Marina Núñez.

"É uma propriedade intelectual, coletiva, tem que haver um ressarcimento", disse a presidente do México, Claudia Sheinbaum, após anunciar uma reunião entre a Adidas e o governo de Oaxaca.

Chavarria esteve no olho do furacão no fim de junho, depois que o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, o acusou de "glorificar os criminosos" em um de seus desfiles na Semana de Moda de Paris.

Durante este desfile, vários homens tatuados, vestidos com camisetas e calças curtas de cor branca se ajoelharam, o que remeteu à postura imposta aos detentos do Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), o presídio de segurança máxima construído por Bukele para aprisionar membros de gangues.