Desabamento mata cinco trabalhadores em mina de ouro na Bolívia

Cinco trabalhadores morreram soterrados em um deslizamento de terra ocorrido ontem no interior da mina de ouro de Amayapampa, no departamento boliviano de Potosi, informou a polícia neste sábado (2).

"A causa da morte foi asfixia, presumimos que alguma parte do local tenha cedido e os soterrado", informou o comandante da polícia de Potosí, Fernando Benítez.

Operada pela estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Amayapampa é considerada a maior mina de ouro de Potosi em termos de produção, e está localizada a mais de 4.000 metros de altitude.

De acordo com a polícia, as vítimas não faziam parte do quadro regular de funcionários da Comibol, mas tinham licenças oficiais para realizar a atividade tradicional 'paqoma', de coleta de resíduos de minério.

O acidente eleva para 73 o número de mortos neste ano em acidentes ligados à mineração em Potosí, ressaltou Benítez. Em março, cinco mineradores foram vítimas de um desabamento em uma mina de La Paz.