Departamento de Justiça dos EUA investiga procuradora-geral de Nova York

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu novas investigações sobre Letitia James, a procuradora-geral de Nova York que apresentou uma ação civil por fraude contra o presidente Donald Trump, informou a imprensa americana nesta sexta-feira (8).

O New York Times indicou que foi emitida uma intimação contra James, uma crítica aberta de Trump, no caso de fraude civil e em outro que seu gabinete apresentou contra a Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês).

Um juiz de Nova York ordenou que Trump, em fevereiro do ano passado, pagasse 355 milhões de dólares (R$ 1,77 bilhão, na cotação da época) mais juros por inflar ilegalmente seu patrimônio e manipular o valor de suas propriedades para obter empréstimos bancários ou condições favoráveis de seguro.

Segundo o Times, o Departamento de Justiça estava examinando se o gabinete de James havia violado os direitos de Trump na ação civil por fraude apresentada contra o magnata.

O gabinete de James também apresentou uma ação por má gestão financeira contra Wayne LaPierre, aliado de Trump, que resultou na proibição de que o alto executivo da NRA ocupasse qualquer cargo no grupo de defesa do direito ao porte de armas por 10 anos.

Uma porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar as informações.

Abbe Lowell, advogado pessoal de James, declarou ao Times que qualquer investigação sobre a procuradora em relação ao caso de fraude civil de Trump é "o exemplo mais flagrante e desesperado da campanha de retaliação política que esta administração está levando a cabo".

James também é alvo de uma investigação criminal do Departamento de Justiça por, supostamente, falsificar registros relacionados a propriedades na Virgínia e em Nova York para obter melhores condições de empréstimo.

Em uma declaração feita em abril, quando surgiram as notícias sobre a investigação, James negou ter cometido qualquer crime e afirmou que "não se deixará intimidar por valentões".

Desde que assumiu a presidência, em janeiro, Trump adotou uma série de medidas punitivas contra seus supostos inimigos, retirando de ex-funcionários suas medidas de proteção, atacando escritórios de advocacia envolvidos em casos anteriores contra ele e cortando o financiamento federal de universidades.