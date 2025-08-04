Democratas deixam Texas para bloquear manobra republicana que redistribui distritos eleitorais

Dezenas de legisladores estaduais do Texas deixaram o estado para bloquear uma redistribuição de distritos eleitorais que favorece os republicanos antes das eleições de meio de mandato de 2026, e agora enfrentam ameaças de ações legais.

O estado controlado pelos republicanos, sob a influência do presidente Donald Trump, tenta mudar as fronteiras dos distritos que elegem os legisladores no Congresso, de maneira que cinco assentos podem passar de controle democrata para republicano.

O movimento, controverso, porém legal, é uma manipulação partidária do mapa eleitoral conhecida como "gerrymandering", e busca evitar que os republicanos percam o controle da Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato do próximo ano, quando o partido opositor geralmente tem mais sucesso.

No Texas, como em muitos outros estados do país, os legisladores estaduais traçam e votam os mapas eleitorais, geralmente a cada dez anos.

Os democratas são minoria na legislatura do Texas, mas um número significativo de membros deixou o estado para privar o corpo legislativo local de quórum.

"Essa não é uma decisão que tomamos rapidamente, mas fazemos isso com absoluta clareza moral", disse Gene Wu, presidente do grupo democrata da Câmara do Texas, em um comunicado.

Os legisladores saíram do estado no domingo e a maioria foi para Illinois, controlado pelos democratas.

Eles podem ter que pagar uma multa mínima de 500 dólares (pouco mais de 2.500 reais) por cada dia de ausência.

Mas o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, aumentou a pressão, e disse que se não voltarem ao início da sessão desta segunda-feira às 15h locais (17h em Brasília), irá expulsá-los de seus cargos, embora não tenha autoridade para tomar essa decisão.

"Essas ausências foram premeditadas com um propósito ilegítimo", disse Abbott, que argumentou que equivalem a "um abandono ou renúncia a um cargo estadual eleito".

Os legisladores democratas não cederam à ameaça. A representante estadual Ann Johnson disse nesta segunda à CNN: "Acredito que isso demonstra o quão desesperados estão" os republicanos.

A manipulação partidária do mapa eleitoral é uma disputa política de longa data nos Estados Unidos, especialmente desde que a análise assistida por computador ajuda a refinar a criação de mapas que favoreçam um ou outro partido em função da distribuição da população nos distritos.

A Suprema Corte determinou que somente os tribunais estaduais podem decidir sobre a legalidade dessas mudanças.