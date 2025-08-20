Demanda por 'motorhomes' nos Estados Unidos aumenta desmatamento na ilha de Bornéu, denunciam ONGs

A demanda por madeira de algumas das principais marcas de 'motorhomes' dos Estados Unidos está estimulando o desmatamento na parte indonésia da ilha de Bornéu, lar da última grande floresta tropical da Ásia, segundo uma nova investigação de ONGs ambientalistas.

A indústria dos veículos recreativos (RV na sigla em inglês) é atualmente o maior consumidor de madeira tropical nos Estados Unidos, segundo o relatório publicado pelas organizações Earthsight (britânica) e Auriga Nusantara (indonésia).

Segundo as duas ONGs, há evidências de que as folhas de madeira da variedade "lauan" procedentes da Indonésia provavelmente são utilizadas nos pisos, paredes e tetos de trailers fabricados por grandes marcas como Jayco, Winnebago e Forest River.

"Os proprietários de RVs amantes da natureza ficarão horrorizados ao saber que sua paixão está colocando as florestas tropicais em risco de destruição", afirmou em um comunicado Sam Lawson, diretor da Earthsight.

"Os gigantes americanos dos RVs precisam sair dos anos 1980 e implementar os padrões mínimos de sustentabilidade que outras empresas americanas vêm aplicando há décadas", exigiu.

A Indonésia tem uma das taxas de desmatamento mais elevadas do mundo relacionadas à mineração, agricultura e corte de madeira, e é acusada de permitir que empresas operem em Bornéu com pouca supervisão.

A ilha de Bornéu possui uma das maiores extensões de floresta tropical do mundo e abriga orangotangos, macacos-narigudos, leopardos nebulosos e os menores rinocerontes do planeta, entre outras espécies.

As ONGs denunciaram que grandes extensões do habitat dos orangotangos em Bornéu foram "desmatadas para dar lugar a uma plantação de árvores de rápido crescimento".

Uma empresa indonésia de madeira compensada, identificada como PT Kayu Lapis Asli Murni, retirava a maior parte da lenha da floresta tropical nas áreas visitadas pelas organizações, metade da qual era exportada para as empresas americanas MJB Wood e Tumac Lumber em 2024, afirma o relatório.

Nenhuma das empresas mencionadas respondeu aos autores do relatório, segundo as duas organizações.

As empresas e o Ministério do Meio Ambiente da Indonésia não responderam até o momento ao pedido de consulta da AFP.