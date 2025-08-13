Cúpula Trump-Putin ocorrerá em base militar americana no Alasca

A cúpula de sexta-feira entre o presidente americano, Donald Trump, e seu contraparte russo, Vladimir Putin, ocorrerá em uma grande base militar perto de Anchorage, a maior cidade do Alasca, confirmou um funcionário da Casa Branca nesta quarta-feira (13).

A base aérea Elmendorf-Richardson, uma vasta instalação do Exército e da Força Aérea americanas ao norte da cidade, sediará a reunião sobre a guerra na Ucrânia.

O presidente americano e seus ministros frequentemente usam sua longa pista de pouso como parada de abastecimento durante viagens oficiais à Ásia.

Esta é uma das duas principais bases aéreas do Alasca, de onde regularmente decolam aviões de combate para interceptar aeronaves russas que se aproximam demais do espaço aéreo americano na região.

O Alasca é uma zona estratégica desde a Guerra Fria e ainda abriga uma importante base de mísseis de defesa.