Crescente Vermelho anuncia morte de funcionário em ataque israelense a sua sede

O Crescente Vermelho, equivalente à Cruz Vermelha em países de maioria muçulmana, anunciou neste domingo (3) que um dos seus funcionários morreu e outros três ficaram feridos em um ataque israelense à sua sede em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

O ataque causou um incêndio no primeiro andar do prédio, informou a organização, na rede social X. Um vídeo dos "primeiros momentos" após o bombardeio, segundo o Crescente Vermelho, mostra um incêndio em um prédio e o chão coberto de escombros.

Oito funcionários do Crescente Vermelho, seis da Defesa Civil da Faixa de Gaza e um da agência da ONU para os refugiados palestinos morreram em março em um ataque das forças israelenses no sul da Faixa de Gaza, segundo o escritório humanitário da ONU.

Neste sábado, 32 palestinos foram mortos por novos disparos e bombardeios israelenses, incluindo 14 que aguardavam ajuda, segundo a Defesa Civil. Já o Exército anunciou a morte no território palestino de um comandante do médio escalão do braço armado do Hamas.