Corte de apelação confirma condenação contra Dodik, líder dos sérvios da Bósnia

O Tribunal de Apelação da Bósnia confirmou a condenação a um ano de prisão e a seis anos de inabilitação para exercer cargos públicos contra Milorad Dodik, líder político dos sérvios da Bósnia, que denunciou um julgamento político e um "ataque contra a República Sérvia".

Desde o fim da guerra em 1995, a Bósnia está dividida em duas entidades autônomas: a República Sérvia (RS) e a Federação Croata-Muçulmana, unidas por um governo central fraco.

Há 30 anos, a vida política e as leis são supervisionadas por um alto representante internacional encarregado de fazer com que o acordo de paz de Dayton seja cumprido, cargo ocupado há quatro anos pelo alemão Christian Schmidt.

Líder da RS desde 2006, Dodik manifesta abertamente sua rejeição a Schmidt.

Da cidade de Banja Luka, Dodik acusou a União Europeia de ter "orquestrado" sua condenação e pediu que as instituições da entidade sérvia da Bósnia deem uma "resposta".

Pouco depois do anúncio, a União Europeia, na qual a Bósnia deseja ingressar, fez um pedido para que "todas as partes" respeitem a decisão.

"A sentença é vinculante e deve ser respeitada", disse em um comunicado a porta-voz Anitta Hipper.