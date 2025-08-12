Corpo de pesquisador britânico desaparecido há 66 anos é encontrado na Antártica

Dennis Bell no alojamento na Antártica. British Antarctic Monument / Reprodução

Após seis décadas, graças ao desgelo, foi encontrado o corpo de um meteorologista britânico que havia desaparecido durante uma expedição na Antártica em 1959. A British Antarctic Survey (BAS) confirmou a informação na segunda-feira, 11.

Testes de DNA permitiram identificar que os restos pertenciam a Dennis Bell, que morreu aos 25 anos enquanto trabalhava para a Fids – que mais tarde se tornou BAS, o popular instituto de pesquisa do Reino Unido.

Bell morreu na Ilha do Rei George, a maior do arquipélago das Shetland do Sul e situada a 120 quilômetros da costa da Antártica, em 26 de julho de 1959. Ele estava na ilha para uma missão de dois anos em uma pequena base de pesquisa britânica.

Seu corpo foi encontrado no dia 19 de janeiro pela equipe de uma base polonesa na ilha do Rei George.

— Esta descoberta põe fim a um mistério de décadas e nos lembra das histórias de pessoas que fazem parte da história da ciência antártica — afirmou Jane Francis, diretora do BAS.

Desaparecimento

Da esquerda para a direita estão os pesquisadores Bell com o cão Muck, Russell Thompson com Rhum e Evan Watson com Eigg. British Antarctic Monument / Reprodução

No dia 26 de julho de 1959, em pleno inverno austral, Dennis e outros três homens, acompanhados por cães de trenó, saíram para fazer medições em uma geleira. Em um determinado momento, o meteorologista saiu dos esquis para ajudar os cachorros a avançar e caiu em uma fenda.

Seus colegas o localizaram e conseguiram içá-lo usando uma corda amarrada ao seu cinto, mas ela se rompeu por não suportar seu peso. O meteorologista caiu novamente, mas, desta vez, a queda foi fatal, segundo o relato dos demais.