Contagem regressiva para tarifas de 50% ao Brasil

Horas antes de entrar em vigor o aumento tarifário sobre muitas importações brasileiras, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apertou ainda mais o cerco sobre os produtos farmacêuticos e a Índia nesta terça-feira (5).

Na semana passada, Trump assinou um decreto que eleva as tarifas aduaneiras entre 15% e 41% para dezenas de parceiros comerciais a partir de 7 de agosto.

O Brasil recebe um tratamento à parte, já que, em seu caso, o aumento para 50% responde principalmente a motivos políticos.

Trump protesta assim contra o julgamento por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem considera vítima de uma "caça às bruxas".

O acréscimo de 50% sobre os bens brasileiros será aplicado a partir da meia-noite desta terça-feira, mas com exceções. Estão isentos suco de laranja, metais preciosos e pasta de celulose, entre outros. Também a aviação civil, algo essencial para a fabricante Embraer, que registrou perdas líquidas de 53,4 milhões no segundo trimestre de 2025.

O café e a carne, no entanto, não escaparam da ofensiva tarifária de Trump, de 79 anos, condenada de forma categórica pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

- Soberania "atacada" -

"Nossa democracia está sendo questionada, nossa soberania está sendo atacada, nossa economia está sendo agredida", declarou Lula nesta terça-feira no Itamaraty.

"Em nenhum tarifaço aplicado a outros países, houve tentativa de ingerência sobre a independência dos poderes do país", acrescentou.

Segundo Brasília, 36% das exportações do país aos Estados Unidos serão afetadas por impostos adicionais.

Essa situação lembra a dos produtos canadenses, sujeitos a uma tarifa de 35% desde 1º de agosto, da qual se salvam mais de 85% das exportações para os Estados Unidos, segundo o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

Trump vislumbra novos aumentos, especialmente para a Índia.

- Petróleo russo -

"A Índia não tem sido um bom parceiro comercial, porque eles fazem muitos negócios conosco, mas nós não fazemos negócios com eles. Acordamos 25%, mas acho que vou aumentar isso substancialmente nas próximas 24 horas, porque estão comprando petróleo russo", disse Trump em entrevista à CNBC. Ele não especificou de quanto será o aumento.

O chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, aproveitou a ocasião para denunciar, em mensagem na rede Telegram, a presença de "componentes indianos em drones russos" que são utilizados "na linha de frente e contra civis".

Quanto aos produtos farmacêuticos, o presidente republicano anunciou no início de julho que imporia uma sobretaxa de 200% caso a produção não fosse rapidamente repatriada para o território dos Estados Unidos.

"Vamos inicialmente colocar uma pequena tarifa sobre os produtos farmacêuticos, mas em um ano, um ano e meio no máximo, subirá para 150% e depois para 250%, porque queremos que os produtos farmacêuticos sejam fabricados em nosso país", disse Trump à CNBC.

Ao mesmo tempo, o presidente americano quer reduzir os preços dos medicamentos, que em média são muito mais altos do que na grande maioria dos outros países industrializados.

Em cartas enviadas na semana passada a 17 empresas do setor, Trump pediu que elas reduzissem os preços de seus produtos, sob pena de enfrentar represálias. Elas têm prazo até 29 de setembro para se comprometer com a redução.

As tarifas sobre a indústria farmacêutica são sem dúvida um dos temas na agenda das negociações entre Suíça e Estados Unidos.

A presidenta suíça, Karin Keller-Sutter, e seu ministro da Economia, Guy Parmelin, tentarão reduzir o percentual de 39%, muito superior ao aplicado aos produtos da União Europeia (15%), em negociações em Washington.

Em abril, Trump já havia imposto uma tarifa mínima universal de +10%, que é o que continuarão pagando os produtos de muitos de seus parceiros, incluindo a maioria dos países latino-americanos.

Mas a partir de 7 de agosto, muitos outros terão que pagar sobretaxas de até 41%.

A maioria pagará um adicional de 15%, como Costa Rica, Bolívia, Equador e Venezuela. A Nicarágua, 18%.

O México tem um prazo de 90 dias para negociar os aumentos tarifários, embora já enfrente tarifas adicionais de 25% sobre produtos que não estejam protegidos pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), do qual faz parte com os Estados Unidos e o Canadá.

Além disso, Trump impôs tarifas específicas a setores como 50% sobre aço, alumínio e cobre, e 25% sobre automóveis e componentes que não se enquadrem no T-MEC.