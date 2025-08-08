Conselho de Segurança terá reunião de emergência no domingo sobre Gaza

O Conselho de Segurança da ONU vai realizar no próximo domingo uma reunião de emergência para discutir o plano de Israel de tomar o controle de Gaza, informaram fontes diplomáticas à AFP nesta sexta-feira (8).

A reunião foi solicitada por membros do Conselho, disse à AFP um dos seus integrantes, diante da preocupação crescente gerada pelo novo plano aprovado pelo gabinete de segurança do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para "tomar o controle da cidade de Gaza".

O representante palestino na ONU, Ryad Mansour, havia informado previamente que "vários países, em nosso nome e em seu próprio, solicitam uma reunião do Conselho de Segurança", diante da decisão do governo israelense.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "gravemente alarmado" pela decisão de Israel e alertou que ela representa uma "escalada perigosa", "pode agravar as já catastróficas consequências para milhões de palestinos e poderia pôr em risco mais vidas, incluindo a dos reféns restantes".