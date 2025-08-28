Conselheiro de Trump acusa Índia de financiar guerra na Ucrânia e defende tarifa de 50%

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, usou sua conta no X para defender a imposição de tarifas de 50% sobre importações indianas anunciada pelo presidente Donald Trump - que valem a partir desta quinta, 28. Segundo Navarro, a medida não trata apenas de "comércio injusto da China", mas de "cortar a linha de financiamento que a Índia estendeu à máquina de guerra de Vladimir Putin".

Em série de postagens, Navarro explicou a lógica que, segundo ele, sustenta a decisão. "Consumidores americanos compram produtos indianos enquanto a Índia barra exportações dos EUA com altas tarifas e barreiras não tarifárias. A Índia usa nossos dólares para comprar petróleo russo com desconto." Ele acusa refinarias indianas de agir com parceiros russos "silenciosos" para refinar o petróleo e revendê-lo no mercado internacional, garantindo a Moscou moeda forte para financiar a guerra.

De acordo com Navarro, antes da invasão da Ucrânia, o petróleo russo representava menos de 1% das importações indianas; hoje, supera 30%, o equivalente a mais de 1,5 milhão de barris por dia, segundo ele. Para ele, esse movimento não responde à demanda interna, mas a um "lobby de Big Oil que transformou a maior democracia do mundo em um enorme centro de refino e lavanderia de dinheiro do Kremlin".

O conselheiro destacou que a Índia exporta mais de 1 milhão de barris diários de derivados, "mais da metade do volume de petróleo russo que importa", e que os lucros "fluem para os titãs de energia ligados politicamente e diretamente para o cofre de guerra de Putin". Enquanto isso, afirmou, "os EUA pagam para armar a Ucrânia e a Índia financia a Rússia".

Navarro ainda criticou a postura de Nova Délhi em relação ao setor militar. "A Índia continua comprando armas russas enquanto exige que empresas americanas transfiram tecnologia sensível." Ele chamou isso de "carona estratégica".