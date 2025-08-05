Colômbia protesta contra Peru por ilha na fronteira no rio Amazonas

A Colômbia protestou nesta terça-feira (5) contra o Peru pela soberania de uma ilha que fica na região da fronteira entre os dois países e o Brasil, e que o governo peruano declarou como território nacional sem um processo de mediação entre os países.

A região que fica cercada pelo rio Amazonas foi afetada pela diminuição do fluxo do rio nos últimos anos que provocou mudanças geográficas na região e aproximou a ilha de Santa Rosa da margem colombiana, onde está localizada a cidade de Leticia.

Por meio de um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia afirmou que a ilha nunca foi "atribuída" ao Peru e pediu que uma comissão binacional definisse sua soberania.

O Peru defende que a ilha está em território nacional e, em meados de junho, a oficializou como parte da província de Loreto.

O governo peruano "protesta" as declarações da Colômbia e reafirma "os direitos soberanos e atos de jurisdição que exerce legítima e legalmente o Peru", respondeu o Ministério das Relações Exteriores em outro comunicado.

A tensão diplomática pelo território começou em 2024, por conta das mudanças no fluxo que ameaçam deixar Leticia, importante porto colombiano, sem saída direta para o rio.

Especialistas alertam que é esperado que o fluxo do rio Amazonas continue diminuindo nos próximos anos.

Em reação à postura do Peru, o presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa o Peru de "ocupar um território que pertence à Colômbia".

"O governo usará, antes de tudo, os caminhos diplomáticos para defender a soberania nacional", disse no X.

Petro usou a disputa territorial para transferir as celebrações da independência da Colômbia de 7 de agosto da capital, Bogotá, para Leticia.

O popular ex-presidente colombiano Álvaro Uribe convocou protestos em todo o país para o mesmo dia, em rejeição à sua condenação de 12 anos de prisão domiciliar por suborno e fraude processual.