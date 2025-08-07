Colômbia e Peru reivindicam soberania de ilha amazônica na fronteira com o Brasil

Um pequena ilha no Rio Amazonas na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru virou alvo de disputa. O governo peruano declarou soberania sobre o território em julho, mas as autoridades colombianas não reconheceram a medida e também reivindicam controle sobre a região.

A Colômbia defende que a ilha pertence à cidade de Letícia, enquanto o Peru argumenta que a área está na região de Santa Rosa de Loreto. O município brasileiro de Tabatinga (AM) faz divisa com ambos os territórios.

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro negou que o Peru tenha jurisdição sobre a ilha no Rio Amazonas.

— A Colômbia não reconhece a soberania do Peru sobre a chamada ilha de Santa Rosa e desconhece as autoridades de fato impostas na região — declarou Petro na quinta-feira (7) durante atos de celebração da independência colombiana na cidade de Leticia.

Em junho, o Peru oficializou a criação de um novo distrito em Santa Rosa e enviou funcionários públicos para a região. A Colômbia protestou e exigiu uma negociação bilateral para definir a soberania insular.

No Japão, onde está em visita oficial, a presidente do Peru, Dina Boluarte, defendeu o interesse de seu país:

—Nossa ilha Chinería está dentro da nossa soberania nacional, portanto não há nada pendente a tratar com nosso país irmão do norte — declarou.

Disputa antiga

Colômbia e Peru mantêm uma disputa histórica sobre a linha de fronteira no Rio Amazonas, que muda seu leito com frequência e cria novas ilhas. Lima defende que a de Santa Rosa está em seu território e que seus habitantes são peruanos.

A dinâmica hidrológica do rio Amazonas torna a demarcação da fronteira complexa. Segundo um tratado bilateral assinado em 1922, a divisão territorial se estabelece no ponto mais profundo do rio.

A redução do leito do rio Amazonas nos últimos anos preocupa especialistas colombianos, que alertam que o país pode perder o acesso direto ao rio. O fenômeno teria um impacto negativo em Leticia, capital amazônica e importante porto comercial colombiano.