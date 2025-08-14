CK Hutchison diz que atraso na venda dos portos do Canal do Panamá não é 'problemático'

Um executivo de alto escalão da CK Hutchison declarou nesta quinta-feira (14) que o atraso na cessão de seus portos do Canal do Panamá a um consórcio liderado pelos Estados Unidos, uma venda à qual a China se opõe, não é "problemático".

"Está demorando muito mais do que o que esperávamos quando o anunciamos em março, mas, honestamente, não é particularmente problemático", afirmou o executivo Frank Sixt durante uma apresentação dos resultados semestrais da empresa.

A multinacional com sede em Hong Kong propôs, em março, vender todos os seus 43 portos, situados em 23 países, incluindo os do Canal do Panamá, a um consórcio liderado pelos Estados Unidos por 19 bilhões de dólares (R$ 109 bilhões, na cotação de março).

O acordo é considerado uma vitória política para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu "recuperar" o Canal do Panamá que, segundo ele, está sob controle chinês.

Mas desde o anúncio, o governo de Pequim intensificou sua pressão e, no mês passado, a companhia afirmou que estava considerando convidar um "grande investidor estratégico" chinês para se juntar à operação.

Até o momento, o nome do investidor é desconhecido. Segundo a Bloomberg News, pode se tratar da Cosco, a maior empresa de navegação chinesa.

Em julho, a Controladoria do Panamá - órgão responsável por supervisionar o uso dos recursos públicos - solicitou ao Supremo Tribunal que revisasse os acordos que permitem à filial local da CK Hutchison administrar os portos, o que poderia dificultar qualquer novo acordo.

Segundo Sixt, "em um acordo desta magnitude e complexidade, o fechamento (...) em qualquer caso não ocorreria este ano".

A CK Hutchison planejava inicialmente transferir o controle de seus dois portos no Panamá para a empresa americana Global Infrastructure Partners, propriedade da BlackRock, enquanto os portos restantes passariam para a Terminal Investment Limited, propriedade do bilionário italiano Gianluigi Aponte.