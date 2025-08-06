Cinco soldados são feridos a tiros em base militar nos EUA

Cinco soldados foram feridos a tiros nesta quarta-feira (6) em uma base militar do sudeste dos Estados Unidos antes de o autor dos disparos ser preso, anunciaram autoridades militares.

A polícia recebeu uma denúncia às 10h56 locais (11h56 de Brasília) e prendeu o atirador às 11h35 (12h35 de Brasília), informou o Forte Stewart, base do Exército na Geórgia, em mensagem nas redes sociais.

"Cinco soldados foram atingidos por disparos", acrescentou, sem especificar sua gravidade. "Não há mais perigo ativo", acrescentou a base.

Em um alerta anterior, as autoridades da base militar pediam para que as pessoas agissem com prudência e se resguardassem dentro do local com as portas e janelas fechadas.

O Forte Stewart abriga aproximadamente 21.000 soldados e cerca de 10.000 pessoas moram ali, segundo seu site.

O presidente Donald Trump foi informado da situação, revelou no X sua porta-voz, Karoline Leavitt.

Com mais armas de fogo em circulação que habitantes, os Estados Unidos têm a taxa de mortalidade por arma de fogo mais alta de todos os países desenvolvidos.

Em 2024, mais de 16.000 pessoas, sem contar os suicídios, perderam a vida por armas de fogo, segundo a ONG Gun Violence Archive.