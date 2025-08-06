China apoia resistência do Brasil ao tarifaço de Trump: "Interferência externa irracional"

Lula ao lado do presidente chinês, Xi Jinping, maio deste ano. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Parceira comercial do Brasil, a China defendeu a posição de resistência do país frente as tarifas impostas pelos Estados Unidos, que entraram em vigor nesta quarta-feira (6), e os ataques do governo norte-americano à soberania brasileira. O apoio partiu de Wang Yi, ministro das Relações Exteriores chinês.

Em telefonema a Celso Amorim, embaixador e assessor especial da Presidência, Wang Yi afirmou o apoio da China ao Brasil na "defesa de seus próprios direitos". Ele também classificou o tarifaço dos Estados Unidos como um "comportamento de intimidação", conforme informações do g1.

Em outro momento da conversa, ele afirmou que a China não concorda com "interferência externa irracional" em assuntos internos do Brasil. Apesar das declarações, Wang Yi não citou os Estados Unidos diretamente.

Em julho, após Trump anunciar as tarifas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros, a China já havia saído em defesa do Brasil e defendido a soberania do país. O governo norte-americano argumentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de perseguição política no Brasil e por isso o país foi alvo do tarifaço.