China anuncia implementação progressiva da gratuidade na educação pré-escolar

A China anunciou, nesta terça-feira (5), a implementação progressiva da gratuidade na educação pré-escolar a partir do próximo ano letivo, no momento em que o segundo país mais populoso do mundo enfrenta uma crise demográfica.

"A partir do semestre de outono de 2025, as taxas de cuidado e educação para crianças do último ano do jardim de infância público serão eliminadas", informou o conselho de Assuntos de Estado, acrescentando que deseja "promover progressivamente a gratuidade da educação pré-escolar".

Na semana passada, o governo chinês anunciou o pagamento de uma ajuda anual equivalente a 420 euros (cerca de 2.680 reais) por cada criança menor de três anos, uma medida destinada a estimular o consumo e conter a incipiente crise demográfica.

A população chinesa diminuiu nos últimos anos. Os modelos demográficos da ONU preveem que ela pode cair dos aproximadamente 1,4 bilhão atuais para cerca de 800 milhões de pessoas até 2100.

Na China, foram registrados 9,54 milhões de nascimentos no ano passado, o que representa metade dos nascimentos ocorridos em 2016, ano em que Pequim acabou com mais de três décadas de política do filho único.