Chile busca cinco garimpeiros presos após desabamento de mina que deixou um morto

Cinco garimpeiros presos no interior da mina de cobre El Teniente, da estatal chilena Codelco, estavam sendo intensamente procurados nesta sexta-feira(1º) após um desabamento que causou a morte de um trabalhador, informou a empresa.

Ao menos 100 socorristas participavam dos trabalhos de busca, segundo o gerente-geral da El Teniente, Andrés Music. Eles ficaram presos na maior jazida subterrânea de cobre do mundo, em Rancagua, a cerca de 100 km ao sul de Santiago.

A estatal Codelco é a maior produtora mundial de cobre.

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira após um "abalo sísmico" cuja origem - natural ou provocado pelas perfurações - ainda está sendo investigada.

O tremor, que teve magnitude de 4,2 de acordo com registros oficiais, ocasionou a morte de um trabalhador e deixou outros nove feridos.

"É um dos maiores, se não o maior, ocorrido em uma década na mina El Teniente", afirmou Music.

Sobre os trabalhadores presos, afirmou que "até agora não conseguimos nos comunicar com eles".

"As galerias estão fechadas, estão colapsadas", acrescentou.

Os socorristas sabem exatamente onde eles estão, pois os garimpeiros tinham equipamentos de localização.

A empresa afirmou que as próximas 48 horas seriam vitais para as buscas, nas quais trabalham alguns socorristas que participaram do resgate bem-sucedido dos 33 garimpeiros que ficaram presos em uma mina no deserto de Atacama em 2010.

O Chile é o maior produtor mundial de cobre, com uma produção que em 2024 atingiu 5,3 milhões de toneladas. Sua indústria de mineração é uma das mais seguras do mundo.