Chevron produzirá uma quantidade 'limitada' de petróleo na Venezuela, diz seu CEO

A Chevron prevê produzir uma quantidade limitada de petróleo na Venezuela em agosto para exportar aos Estados Unidos, declarou nesta sexta-feira (1º) o diretor executivo da companhia.

"Este mês, parece que uma quantidade limitada de petróleo começará a fluir para os Estados Unidos a partir das operações na Venezuela nas quais temos participação, de acordo com a política de sanções dos Estados Unidos", declarou o diretor executivo Mike Wirth em uma teleconferência com analistas sobre os resultados da empresa.

O comentário foi feito em resposta a uma pergunta sobre a situação da Chevron no país sul-americano, que tem oscilado nos últimos anos de acordo com a política dos Estados Unidos em relação ao governo de Nicolás Maduro e às preocupações com a segurança energética americana.

Wirth destacou que o petróleo venezuelano é cobiçado nos Estados Unidos, onde as refinarias da Costa do Golfo foram adaptadas para o petróleo dessa origem, que é mais pesado e com maior teor de enxofre do que outros tipos de petróleo bruto.

Embora o fluxo de petróleo da Chevron da Venezuela para os Estados Unidos seja limitado, "ajudará a saldar parte da dívida que temos, e com o tempo esperamos continuar recuperando-a", afirmou Wirth.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em fevereiro a revogação da licença da Chevron, depois que seu antecessor, Joe Biden, restabeleceu em 2022 a capacidade da empresa americana de produzir na Venezuela após as sanções impostas durante o primeiro mandato de Trump.

A licença petrolífera da Chevron expirou em maio.

Em 24 de julho, Maduro declarou que os Estados Unidos haviam autorizado a Chevron a retomar a produção de petróleo na Venezuela, restabelecendo a licença, mas naquele momento a Chevron não confirmou isso diretamente.