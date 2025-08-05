Cheia repentina deixa uma centena de desaparecidos no Himalaia indiano

Uma enchente repentina que provocou uma torrente de lama atingiu uma localidade na região do Himalaia, no norte da Índia, deixando pelo menos quatro mortos e cerca de 100 desaparecidos, informou um ministro.

As águas devastaram um estreito vale montanhoso, destruindo edifícios em seu caminho enquanto a enxurrada caía sobre o vilarejo de Dharali, no estado de Uttarakhand.

"É uma situação grave... Recebemos informação que indica que há quatro mortos e cerca de 100 pessoas desaparecidas. Rezamos por sua segurança", declarou o ministro de Estado da Defesa, Sanjay Seth, à agência de notícias Press Trust of India (PTI).

Os vídeos divulgados pela mídia indiana mostravam uma assustadora onda de água lamacenta e várias pessoas correndo antes de serem engolidas pelas escuras ondas de destroços dos edifícios destruídos.

O Exército indiano declarou que 150 soldados chegaram ao local e ajudaram a resgatar cerca de 20 pessoas que sobreviveram à lama endurecida.

O comandante da Força Estadual de Resposta a Desastres, Arpan Yaduvanshi, afirmou que a lama tinha uma profundidade de 15 metros em alguns lugares, suficiente para cobrir completamente alguns edifícios.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou suas condolências em um comunicado e disse que "nenhum esforço está sendo poupado para prestar assistência".

O ministro-chefe do estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, assegurou que a inundação foi causada por uma "chuva torrencial" repentina e intensa. A destruição é "extremamente triste e angustiante", classificou.

O Departamento Meteorológico da Índia emitiu um alerta vermelho para a área e afirmou que chuvas "extremamente intensas" foram registradas em regiões isoladas de Uttarakhand.

As inundações e deslizamentos de terra fatais são comuns durante a temporada de monções, de junho a setembro, mas especialistas afirmam que as mudanças climáticas, somadas à urbanização, estão aumentando sua frequência e gravidade.