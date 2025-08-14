Casa Branca promete eliminar narrativas partidárias dos museus

A Casa Branca ordenou uma avaliação das exposições nos principais museus de Washington para garantir seu "alinhamento" com a visão de Donald Trump e "eliminar narrativas partidárias". Desde sua volta ao poder, em janeiro, o presidente tem buscado controlar as principais instituições culturais dos EUA, além de cortar o financiamento para artes e humanidades.

A análise do governo incluirá exposições, textos, conservação e a programação de oito museus de Washington administrados pela Smithsonian Institution, que possui uma vasta rede que abriga milhões de objetos em exposição.

Hoje, o Smithsonian conta com 62% de financiamento federal. "O governo fará uma análise interna completa de museus e exposições selecionados pelo Smithsonian", segundo carta publicada no site da Casa Branca, endereçada ao secretário da instituição, Lonnie Bunch. "A iniciativa busca garantir o alinhamento com as diretrizes do presidente para celebrar o excepcionalismo americano, eliminar narrativas partidárias e restaurar a confiança em nossas instituições culturais."

A revisão se aplicará a oito museus, incluindo o Museu Nacional de História Americana, o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana e o Museu Nacional do Índio Americano. "Exposições, materiais educativos e conteúdo digital serão reavaliados quanto ao tom, estrutura histórica e alinhamento com os ideais americanos", diz a carta.

Reação

Em um comunicado enviado ao New York Times, o Smithsonian disse que "seu trabalho se baseia em um compromisso com a excelência acadêmica, pesquisa rigorosa e apresentação precisa e objetiva da história". "Estamos revisando a carta com base nesse compromisso e continuaremos a nos envolver construtivamente com a Casa Branca, o Congresso e nosso conselho diretor." (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)