Cápsula Crew Dragon se acopla à ISS

A cápsula Crew Dragon com quatro astronautas a bordo, incluindo um russo, se acoplou neste sábado com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS), informou a empresa SpaceX.

"Acoplamento confirmado!", publicou a SpaceX em suas redes sociais, com um vídeo que mostra a cápsula entrando em contato com a ISS.

Os astronautas americanos Zena Cardman e Mike Fincke, o japonês Kimiya Yui e o cosmonauta russo Oleg Platonov permanecerão na ISS para uma missão de seis meses.

A tripulação decolou na manhã de sexta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a bordo de um foguete Falcon 9.

Esta é a 11ª missão (Crew 11) de rotação de tripulantes na ISS, no âmbito do chamado Programa de Tripulação Comercial da Nasa, que colabora com a indústria privada.

"Temos bebidas geladas, comida quente e nós esperando - nos vemos em breve", afirmou a tripulação da ISS aos recém-chegados logo após o contato, segundo o vídeo.

"Olá, Estação Espacial, a 'Crew' 11 está aqui e estamos muito animados", respondeu Fincke.

Durante a missão, a Crew-11 simulará cenários de pouso lunar que poderiam ocorrer perto do polo sul da Lua como parte do programa Artemis, liderado pelos Estados Unidos, com o objetivo de retornar à Lua.

Habitada desde o ano 2000, a ISS serve como um laboratório de testes para pesquisas sobre a exploração espacial, especialmente no que diz respeito a possíveis missões para Marte.