Caos nos transportes da Escócia, afetada pela tempestade Floris

A tempestade Floris está causando caos nos transportes na Escócia e no norte da Inglaterra nesta segunda-feira (4), com uma força "pouco frequente" para um mês de agosto, segundo o Escritório Nacional de Meteorologia.

O Met Office colocou quase toda a Escócia, destino muito frequentado por turistas no verão, no nível de alerta 2 de um total de 3.

"A tempestade Floris é uma tempestade excepcionalmente forte para essa época do ano", destacou o Met Office em um comunicado.

O organismo acrescentou que esta é somente a segunda vez desde 2011 que emite um alerta por ventos desse nível em agosto.

"Alguns lugares da Escócia provavelmente superarão seu recorde de força de rajadas de vento para um mês de agosto", acrescentou.

Rajadas de 130km/h foram registradas na ilha de South Uist.

Voos foram cancelados em alguns aeroportos, em particular no de Aberdeen (nordeste).

A tempestade Floris é a sexta que afeta o Reino Unido desde setembro.