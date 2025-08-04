Cão mata menino de nove anos na França

Um rottweiler de quase 60 quilos matou um menino de nove anos, que o pai havia deixado sozinho com o cão para ir às compras, informou nesta segunda-feira(4) o Ministério Público.

Os fatos ocorreram no sábado em Escrennes, cerca de 80 quilômetros ao sul de Paris, quando o cão mordeu a criança na cabeça e no pescoço, segundo o promotor-adjunto de Orleans, Emmanuel Delorme.

O pai estava com o irmão mais velho da vítima quando um vizinho lhe telefonou para informar que havia ouvido os gritos de seu filho.

Quando voltou para casa, encontrou o menino ensanguentado e caído de bruços com ferimentos graves no rosto. O pai esfaqueou o cão duas vezes, que continuava sendo muito agressivo com a vítima.

Embora ainda estivesse vivo quando o pai o encontrou, o menino morreu no local apesar da intervenção dos serviços de emergência, informou o promotor-adjunto.

A Justiça abriu uma investigação por homicídio culposo, que deve determinar se o pai tinha autorização para possuir um rottweiler. O cachorro foi sacrificado.

Segundo as primeiras declarações do pai, o cão nunca havia mordido ninguém antes da tragédia. Exames devem determinar se o cão era portador de raiva, destacou o Ministério Público.