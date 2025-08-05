EUA anunciam países que terão de pagar caução por visto; veja a lista e saiba como vai funcionar

Apenas duas nações serão afetadas pela medida no primeiro momento. Porthus Junior / Agencia RBS

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira (5) os países que serão afetados por um projeto piloto que prevê a exigência de cauções de até US$ 15 mil (cerca de R$ 82,7 mil na cotação atual) para viajantes que solicitarem vistos de turismo ou negócios.

A medida havia sido confirmada na segunda-feira (4) pelo Departamento de Estado norte-americano. O Brasil ficou de fora da lista, no momento.

Por enquanto, apenas duas nações terão que seguir as novas normas: Malaui e Zâmbia, países vizinhos da África Austral. No entanto, o governo dos EUA afirmou que o número de países submetidos a essa caução pode crescer.

Além de fazer o pagamento do valor estipulado por um funcionário consular, os cidadãos desse países também só poderão entrar no país por meio de três aeroportos:

Aeroporto Internacional de Boston Logan (BOS), em Boston, Massachusetts.

Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), em Nova Iorque.

Aeroporto Internacional Washington Dulles (IAD), em Washington D.C.

O que é o programa

O Visa Bond Pilot Program (Programa Piloto de Caução de Visto) foi estabelecido com base na Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos e autoriza funcionários consulares a cobrarem uma "Garantia de Manutenção de Status e Saída" de estrangeiros que solicitarem vistos de turismo ou negócios.

O objetivo é garantir que essas pessoas renovem suas autorizações ou deixem o país ao final do período determinado. A medida é válida para dois tipos de visto:

B-1: concedido para atividades de negócios, como conferências e reuniões

B-2: para viagens de turismo, lazer ou tratamento médico.

Por que ele foi criado?

O programa é uma resposta à Ordem Executiva 14159, intitulada "Protegendo o Povo Americano Contra Invasão", assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

A medida orienta os secretários do Tesouro, de Estado e de Segurança Interna a estabelecerem um sistema para facilitar a gestão das informações sobre vistos nos EUA.

Quem será afetado?

Os cidadãos do Malaui e da Zâmbia que solicitarem vistos B-1 ou B-2, serão afetados pela medida inicialmente.

O Malaui registra uma taxa de overstay – como é chamada a prática de permanecer em um território além do prazo permitido – de 14,32%, enquanto a da Zâmbia é de 11,11%. Os dados são do Relatório de Estadia Excessiva de 2023, do Departamento de Segurança Interna dos EUA, que serviu de base para a definição dos países que terão de pagar a caução.

O Brasil aparece entre as nações citadas do documento, mas com uma taxa de overstay de apenas 1,62%, inferior à de países como Espanha (2,38%) e Portugal (2,3%). Em algumas nações, como Chade, Haiti e Laos, os índices ultrapassam os 30%.

Quais serão os custos?

O Departamento de Estado dos EUA determinou que os funcionários consulares terão três opções de valores para a caução:

US$ 5 mil (R$ 27,6 mil)

US$ 10 mil (R$ 55,1 mil)

US$ 15 mil (R$ 82 mil)

A orientação padrão será fixar a quantia em US$ 10 mil. No entanto, se os agentes considerarem que o solicitante do visto não tem condições de arcar com esse valor, a caução poderá ser reduzida para US$ 5 mil.

O contrário também é possível: caso avaliem que US$ 10 mil é insuficiente para garantir que o visitante deixará o país no prazo previsto, os funcionários poderão exigir uma caução de US$ 15 mil.

Como vai funcionar?

Os cidadãos do Malaui e da Zâmbia seguirão os procedimentos padrão para a solicitação de visto. A diferença é que, durante a entrevista com um funcionário consular, o visto será negado inicialmente, e o solicitante será informado sobre o valor da caução a ser paga.

O pagamento deverá ser feito em até 30 dias, por meio do site do Tesouro dos EUA. Caso o valor seja pago após esse prazo, o viajante terá que agendar uma nova entrevista.

Quando começa a valer?

O Programa Piloto de Caução de Visto entra em vigor no dia 20 de agosto – 15 dias após a sua oficialização, que aconteceu nesta terça. A princípio, o projeto terá validade até 5 de agosto de 2026.

Após o início da medida, a lista de países afetados poderá sofrer alterações, que serão anunciadas com pelo menos 15 dias de antecedência.

O dinheiro é devolvido?