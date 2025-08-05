Bombardeios russos deixam um morto e vários feridos no leste da Ucrânia

Um mecânico morreu e quatro pessoas ficaram feridas em bombardeios russos contra uma ferrovia na cidade de Lozova, perto de Kharkiv, leste da Ucrânia, informou a empresa que administra as ferrovias da região.

"Terroristas russos executaram um grande ataque contra a infraestrutura ferroviária em Lozova", afirmou a empresa Ferrovias da Ucrânia no Telegram.

"Um mecânico de plantão morreu e quatro trabalhadores ficaram feridos. Todos os feridos estão recebendo o atendimento médico necessário", acrescentou.

Vários trens foram desviados após o bombardeio.

O prefeito de Lozova, Sergii Zelensky, afirmou no Facebook que várias pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, e que o ataque provocou danos em áreas residenciais.

"Lozova sobreviveu ao maior ataque desde o início da guerra", publicou o prefeito no Facebook.

Duas pessoas ficaram feridas em outro ataque russo em Zaporizhzhia (sul), segundo a administração militar regional.