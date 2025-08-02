Bombardeio do Exército de Mianmar contra mina de rubis deixa 13 mortos

Um bombardeio do Exército de Mianmar contra uma mina de rubis deixou 13 mortos neste sábado na região de Mogok, ocupada por um grupo rebelde, afirmaram testemunhas e um porta-voz da oposição armada.

Um morador da região, que não quis revelar seu nome por razões de segurança, afirmou que o bombardeio aconteceu às 8h15 e matou sete pessoas na hora. Outras seis não resistiram aos ferimentos.

Segundo a testemunha, entre os mortos estavam um monge budista e um homem que passava pelo local em uma moto com seu filho, também falecido.

"Um carro que passava pela área também foi atingido", acrescentou o morador. A fonte disse que sete pessoas estavam a bordo do veículo e ficaram feridas.

Lway Yay Oo, porta-voz do Exército de Libertação Nacional Ta'ang, que ocupa a região de Mogok, confirmou o balanço, mas também mencionou 14 feridos.

A AFP tentou entrar em contato com um porta-voz da junta militar para obter comentários, mas não teve sucesso.

A junta de Mianmar tomou o poder em 2021, o que desencadeou uma guerra civil na qual grupos armados pró-democracia, ao lado de antigos grupos armados étnicos, enfrentam o Exército.

No final de 2023, lançaram uma ofensiva conjunta que levou à tomada de amplas áreas do território, incluindo a cidade de Mogok, conhecida pelo comércio de rubis.

Mianmar é um país rico em pedras preciosas e outros minerais raros, cobiçados pelos grupos armados e vendidos, sobretudo, à vizinha China para financiar a guerra.