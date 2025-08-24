Avião retorna ao aeroporto após passageiro tentar entrar na cabine do piloto

Um avião da EasyJet que viajava da França para Portugal teve que pousar pouco depois de decolar na noite da sexta-feira (22) porque um passageiro tentou entrar na cabine do piloto.
O homem, que estaria em "estado de delírio", foi contido por outros passageiros e detido até que o avião pousasse novamente. As informações foram divulgadas pela polícia francesa e a companhia aérea neste sábado (23).
O incidente ocorreu pouco depois da aeronave decolar da cidade francesa de Lyon com destino ao Porto.
"O voo EJU4429 de Lyon para Porto retornou a Lyon pouco depois da decolagem devido ao comportamento de um passageiro a bordo", confirmou a Easyjet em um comunicado.
"O voo foi recebido pela polícia na chegada e, uma vez que o passageiro foi retirado, continuou para o Porto", acrescentou a companhia aérea em nota.
A polícia disse que o homem, um cidadão português de 26 anos, foi submetido a exames médicos e sofria de tonturas e delírios. Em seguida, foi internado em um hospital local.