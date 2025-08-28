Autoria de ataque que matou duas crianças nos EUA é identificada

Uma vigília em homenagem às vítimas do ataque à Igreja da Anunciação foi realizada na noite de quarta-feira. Scott Olson / Getty Images via AFP

Equipes de investigação tentam identificar o que motivou o ataque a tiros que deixou duas crianças mortas e outras 17 pessoas feridas na escola e igreja católica da Anunciação, em Minneapolis, nos Estados Unidos, na quarta-feira (27).

O chefe de polícia da cidade de Minnesota, Brian O'Hara, disse que uma pessoa atirou através das janelas da igreja quando dezenas de estudantes acompanhavam uma missa para celebrar a primeira semana de volta às aulas. Depois, a suspeita teria cometido suicídio.

Ela foi identificada como Robin Westman, uma mulher trans de 23 anos. Segundo a imprensa norte-americana, ela foi estudante da escola.

— Duas crianças pequenas, de oito e 10 anos, morreram onde estavam, sentadas nos bancos — disse O'Hara em coletiva de imprensa na quarta-feira.

Outras 14 crianças ficaram feridas e três fiéis mais velhos também foram atingidos.

O FBI abriu uma investigação sobre o ataque, informou Kash Patel, diretor da corporação. Ele disse que a agência trata o tiroteio como um "ato de terrorismo doméstico e crime de ódio contra os católicos".

Atirador invadiu a igreja e escola católica da Anunciação na quarta-feira (27). Tom BAKER / AFP

Atiradora

Robin, que mudou legalmente o seu nome em 2020 e se identificava como mulher, abriu fogo com um fuzil, uma espingarda e uma pistola antes de tirar a própria vida no estacionamento, de acordo com o chefe de polícia.

Ela havia adquirido as armas recentemente de forma legal, segundo as autoridades. Vídeos supostamente publicados na internet pela suspeita mostraram um manifesto com várias páginas, assim como nomes e desenhos de armas de fogo.

Forças de segurança foram mobilizadas logo após o ataque na igreja de Minneapolis. TOM BAKER / AFP

O atentado

O ataque teria começado por volta das 8h27min no horário local (10h27min em Brasília). Conforme o chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, os estudantes participavam de uma missa no local quando o atirador começou a disparar através das janelas.

Um comunicado conjunto do diretor e do pároco da escola afirma que, segundos após o início do tiroteio, "nossa heroica equipe levou os estudantes para debaixo dos bancos".

Testemunhas e sobreviventes mencionaram um cenário devastador, com a atiradora vestida de preto e com o rosto coberto por uma balaclava enquanto efetuava os disparos, e crianças se escondendo entre os bancos da igreja.

— Foi muito assustador... Nos enfiamos nos bancos e ele atirou através das janelas de vitrais — contou à emissora local Fox 9 um menino da quinta série que sobreviveu ao ataque.

Um amigo "estava em cima de mim (...), garantindo que eu estivesse a salvo, e ele foi atingido (por um tiro). Então, isso foi realmente corajoso da parte dele", acrescentou.

Onde fica o local do atentado?

A igreja fica ao lado de uma escola afiliada no sul da cidade, a maior do estado de Minnesota, onde na noite de quarta-feira centenas de pessoas se reuniram em uma vigília pelas vítimas.

Leia Mais Governo identifica México como mercado alternativo para indústria que tem polo gaúcho

Violência nas escolas

— Este foi um ato deliberado de violência contra crianças inocentes e outras pessoas que estavam rezando. A crueldade e a covardia de atirar em uma igreja cheia de crianças são absolutamente incompreensíveis — refletiu o chefe de polícia O'Hara.

— Nossos corações estão partidos pelas famílias que perderam seus filhos, por essas jovens vidas que agora lutam para se recuperar e por toda a nossa comunidade, que ficou tão profundamente traumatizada por este ataque sem sentido — acrescentou.

O massacre desta quarta-feira é o mais recente de uma longa série de ataques a tiros em escolas nos Estados Unidos, onde o número de armas supera o de habitantes e as tentativas de restringir o acesso ao armamento deparam com um impasse político constante.

— Não digam que isso é sobre pensamentos e orações agora. Essas crianças estavam literalmente rezando. Era a primeira semana de aula. Elas estavam em uma igreja. Essas são crianças que deveriam estar aprendendo com os seus amigos — disse o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, em coletiva de imprensa.

Frey também condenou qualquer eventual instrumentalização do tiroteio por parte da extrema direita norte-americana para "demonizar" a comunidade trans.

Outros casos

O ataque ocorre após uma onda de relatos falsos de atiradores ativos em campi universitários nos Estados Unidos, enquanto os estudantes retornam das férias de verão.