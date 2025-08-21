Autópsia descarta 'intervenção de terceiro' na morte de francês transmitida ao vivo

A morte de um francês durante uma transmissão ao vivo não foi causada por traumatismo e não teve relação com intervenção de terceiros, segundo a autópsia, informou, nesta quinta-feira (21), o procurador de Nice, no sul da França.

Raphael Graven, conhecido na internet como "Jean Pormanove" ou "JP", morreu na segunda-feira (18) durante uma transmissão ao vivo, na qual parecia estar sendo aparentemente maltratado por dois colegas.

Segundo os internautas, as imagens mostravam o jovem deitado sob um lençol enquanto outro homem lhe lançava uma garrafa de plástico.

"As causas prováveis da morte parecem ser médicas e/ou toxicológicas", afirmou o procurador Damien Martinelli, que acrescentou que foram solicitados mais exames.

Dois médicos legistas não encontraram "lesões traumáticas internas ou externas" nem queimaduras, apenas alguns hematomas e feridas cicatrizadas, segundo o procurador.

"Os especialistas médicos consideram que a morte do Sr. Graven não foi de origem traumática e não esteve relacionada com a intervenção de um terceiro", afirmou Martinelli.

Graven poderia ter tido problemas cardíacos e estava recebendo tratamento médico para a glândula tireoide, acrescentou.

O homem, de 46 anos, havia ganhado centenas de milhares de seguidores na plataforma australiana Kick com programas ao vivo na internet, nos quais era alvo de abusos e humilhações.

Os procuradores da cidade de Nice indicaram que ele morreu na segunda-feira na localidade próxima de Contes.

Kick indicou que todos os co-streamers envolvidos no incidente haviam sido expulsos da plataforma enquanto aguardavam o resultado da investigação.

Também afirmou que estava realizando uma "reavaliação completa" do seu conteúdo francês. Considera-se que a plataforma tem condições de uso menos rígidas do que as de seu rival, o conhecido serviço de streaming Twitch.