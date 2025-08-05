Austrália anuncia a compra de 11 navios militares avançados do Japão

A Austrália vai comprar 11 fragatas de guerra do tipo Mogami construídas pela japonesa Mitsubishi Heavy Industries, anunciou nesta terça-feira (5, datal local) o ministro da Defesa, Richard Marles.

"Este é claramente o maior acordo alcançado na indústria de defesa entre Japão e Austrália", declarou Marles sobre a aquisição avaliada em 6 bilhões de dólares (R$ 33 bilhões).

A Mitsubishi Heavy Industries venceu a licitação contra a alemã ThyssenKrupp Marine Systems.

A Austrália anunciou em 2023 uma intensa reestruturação de suas forças armadas, voltada para aumentar sua capacidade de ataque de longo alcance e adaptando-se ao poderio naval chinês.

A Mogami é uma fragata avançada furtiva equipada com uma poderosa gama de armas, e a primeira unidade entrará em operação em 2030.

Marles indicou que substituirá a antiga frota de navios do tipo Anzac.

"A fragata Mogami é a melhor fragata para a Austrália", expressou Marles.

"É o navio de próxima geração. É furtivo. Possui 32 células de lançamento vertical capazes de lançar mísseis de longo alcance", acrescentou.

O ministro da Indústria de Defesa, Pat Conroy, destacou que a compra "transformará nossa marinha em uma marinha mais letal. Tornará a Austrália mais segura".