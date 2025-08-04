Aumento de cotas de produção da Opep+ derruba preços do petróleo

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (4) devido ao anúncio de um novo aumento na produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

No domingo, Riade, Moscou e outros seis membros do cartel anunciaram um aumento de sua "produção de 547 mil barris por dia em setembro de 2025 em comparação com o nível de produção" previsto para agosto, indicou a Opep+ em um comunicado.

Essa decisão, esperada pelos analistas, soma-se ao retorno ao mercado de 2,2 milhões de barris por dia (mbd) desde o início do ano.

Em 2022 e 2023, a Opep+ realizou várias reduções voluntárias de produção para manter os preços. Ao aumentar sua produção, a aliança agora busca recuperar participação de mercado.

Apesar de o anúncio já ser esperado, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,31% nesta segunda-feira, a 68,76 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em setembro, recuou 1,55%, a 66,29 dólares.