Atividade do setor de serviços cai em julho nos EUA

A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos caiu ligeiramente em julho, segundo dados de uma pesquisa publicada nesta terça-feira (5), que mostra um crescimento lento devido ao impacto das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

O índice elaborado pela federação comercial ISM (Istitute for Suply Management) caiu ligeiramente para 50,1% no mês passado. Em junho, o índice havia sido de 50,8%.

Embora a cifra de julho não tenha alcançado as expectativas dos analistas, de 51,5%, segundo um prognóstico de consenso da Briefing.com, ela ainda se mantém acima dos 50%, o que indica crescimento.

"A contínua contração do Índice de Emprego e a expansão mais rápida do Índice de Preços são acontecimentos preocupantes", declarou o presidente da pesquisa do ISM, Steve Miller, em um comunicado.

Miller acrescentou que tanto os novos índices de exportações como de importações passaram da expansão para a contração, o que indica "sinais de que as tensões tarifárias estão afetando o comércio mundial".