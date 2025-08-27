Atirador invade escola católica nos EUA e deixa ao menos dois mortos

Escola católica foi alvo de tiroteio em Minneapolis, nos Estados Unidos. Duas crianças morreram no ataque. Tom BAKER / AFP

Um atirador invadiu a igreja e escola católica da Anunciação, em Minneapolis, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (27) e abriu fogo contra quem estava no interior do local. Dezenas de pessoas foram baleadas durante uma missa que era realizada no local.

A polícia local anunciou, em uma coletiva de imprensa, que duas crianças, de oito e 10 anos, morreram. Além disso, 17 pessoas ficaram feridas, incluindo 14 crianças. Duas delas estão em estado grave. Após o atentado, o autor dos disparos teria tirado a própria vida no estacionamento.

O ataque teria começado por volta das 8h27min no horário local (10h27min em Brasília). Conforme o chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, os estudantes e participavam de uma missa no local quando o atirador começou a disparar através das janelas.

Ainda de acordo com as autoridades, o autor do ataque agiu sozinho e tinha cerca de 20 anos, mas não teve a identidade confirmada. Ele portava três armas de fogo, sendo duas de cano longo e uma pistola. Ainda não se sabe se ele adquiriu o armamento legalmente ou se tinha antecedentes criminais.

Em publicação na rede social X, o governador do Estado de Minnesota, o democrata Tim Walz, confirmou o ataque e disse estar "rezando por nossas crianças e professores".

O perfil oficial da cidade de Minneapolis informou às 11h29min que o atirador havia sido contido e que não havia "nenhuma ameaça ativa à comunidade".

Donald Trump também pediu orações às vítimas. Ele disse que o FBI "respondeu rapidamente" ao ataque e está no local. A polícia federal americana e socorristas prestaram assistência às vítimas no local.