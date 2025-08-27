Ataques russos deixam um morto e dois feridos na cidade ucraniana de Kherson

Uma mulher de 81 anos morreu em um ataque russo contra a cidade ucraniana de Kherson, que também deixou dois feridos, informaram nesta quarta-feira (27) as autoridades locais.

Uma investigação preliminar indica que o Exército russo atacou Kherson, no sul do país, durante a madrugada com disparos de artilharia, informou o Ministério Público da cidade.

Uma mulher de 81 anos faleceu e outra de 53 anos ficou ferida e foi levada ao hospital. A administração militar da região de Kherson informou que um homem de 56 anos também ficou ferido em um ataque com drones no centro da cidade.

O Exército russo, que ocupa quase 20% da Ucrânia, intensificou os avanços no território ucraniano nos últimos meses diante das tropas de Kiev, em menor quantidade e com menos equipamentos.