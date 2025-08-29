Mundo

Em Kiev

Ataque russo deixa mortos na capital da Ucrânia e ameaça esforços de paz

 Foi o segundo maior ataque aéreo desde o início da guerra, conforme Exército ucraniano. Ofensiva também causou danos à representação da União Europeia (UE) e ao escritório do British Council

AFP

